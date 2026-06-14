به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۱۴۵ قطعه اشیای عتیقه در شهرستان ابهر خبر داد.

سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی افزود: در پی دریافت اطلاعات موثق از منابع خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه قاچاق اشیای تاریخی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ابهر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی با شناسایی خودروی سواری مورد نظر، آن را متوقف و پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی دقیق از آن، اشیای تاریخی کشف کردند.

نوروزی تصریح کرد: اشیای تاریخی کشف شده جهت تعیین قدمت و شناسایی سایر جزئیات آن به اداره میراث فرهنگی تحویل و متهم با تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با تاکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و صیانت از میراث فرهنگی کشور، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.