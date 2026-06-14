در حالی که دمای هوا در برخی مناطق جنوب و جنوب‌شرق کشور از ۴۵ درجه سلسیوس فراتر رفت، شهرکرد، الشتر و هزارکانیان با دمای ۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین شهر‌های کشور بودند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بررسی داده‌های دمایی سازمان هواشناسی برای امروز نشان می‌دهد؛ در شهر‌های استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و برخی مناطق استان‌های کرمان و فارس، دما‌های ۴۵ درجه سلسیوس و بالاتر ثبت شده است.

بر این اساس، بیشینه دمای شهر‌های امیدیه و آغاجاری در استان خوزستان، برازجان در استان بوشهر، لامرد در استان فارس، دلگان، بمپور و زابل در استان سیستان و بلوچستان و همچنین کهنوج، شهداد، عنبرآباد و نرماشیر در استان کرمان از مرز ۴۵ درجه سلسیوس عبور کرد.

در مقابل، شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، الشتر در استان لرستان و هزارکانیان در استان کردستان با ثبت کمینه دمای ۵ درجه سلسیوس، خنک‌ترین شهر‌های کشور در شبانه‌روز گذشته بودند.

این اختلاف دمای قابل توجه، بیانگر تنوع اقلیمی گسترده در مناطق مختلف کشور است.