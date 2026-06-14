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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از آغاز خرید تضمینی گندم در بیلهسوار مغان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ودود ایرانیان گفت: تمهیدات لازم برای خرید تضمینی گندم در استان انجام شده و مراکز خرید با تجهیز امکانات موظف شدهاند از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب نسبت به دریافت محصول کشاورزان اقدام کنند تا در فرآیند تحویل گندم مشکلی بوجود نیاید.
وی قیمت خرید پایه گندم را ۴۹۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام کرد و افزود: دولت مکلف است تمامی مطالبات گندمکاران را به موقع پرداخت کند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: کشاورزان پیش از مراجعه به مراکز خرید، نسبت به ثبتنام یا بهروزرسانی اطلاعات خود در سامانه پهنهبندی اقدام کنند تا فرآیند پرداخت بهای گندم تسریع و نقص اطلاعات موجب تأخیر در واریز وجه نشود.