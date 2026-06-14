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مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران در نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی، با بیان اینکه تمامی مصوبات شورای برنامهریزی برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست، تصریح کرد که هیچ دستگاهی حق عدول از تعهدات یا تأخیر غیرموجه در اجرای پروژههای شهرستان پیشوا را ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین الماسی مفیدی در نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی در فرمانداری پیشوا گفت: مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان پس از تصویب، برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجرا بوده و هیچ دستگاهی مجاز به عدول یا تأخیر غیرموجه در اجرای تعهدات خود نیست.
حسین الماسی مفیدی با بیان اینکه مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان پس از تصویب جنبه لازمالاجرا دارد، اظهار داشت: تمامی دستگاهها موظف هستند در چارچوب وظایف قانونی خود نسبت به اجرای دقیق این مصوبات اقدام کنند و هیچگونه عدول از تعهدات قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به برخی مصوبات مربوط به شهرستان پیشوا و شهر جلیلآباد افزود: تصمیمات اتخاذشده در شورای برنامهریزی استان بر پایه بررسیهای کارشناسی و با تأیید مراجع ذیصلاح تصویب شده و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای کامل آن هستند.
مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران با تأکید بر نقش فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد: مرجع اصلی هماهنگی و پیگیری اجرای مصوبات در سطح شهرستان، فرماندار است و همه دستگاهها باید در تعامل کامل با فرمانداری نسبت به انجام تعهدات اقدام کنند.