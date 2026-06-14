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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: سال گذشته با همراهی مردم، شاهد کاهش ۶ درصدی مصرف آب در استان قم بودیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: با همراهی مردم در مدیریت مصرف و اصلاح تعرفهها شاهد کاهش ۶ درصدی مصرف آب در سال گذشته بودیم.
مهدی نظرزاده در نشست خبری به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب اظهار کرد: با وجود رشد ۲ تا ۳ درصدی جمعیت استان، میزان مصرف آب نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته که نشاندهنده همراهی مطلوب شهروندان در مدیریت مصرف است.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در قم ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است، افزود: بخشی از آب مورد نیاز استان از سرشاخههای دز تأمین میشود، اما با کمبود در تخصیص این منابع مواجه هستیم و ناچاریم بخشی از نیاز آبی را از طریق چاهها تأمین کنیم که این موضوع بر کیفیت و گوارایی آب تأثیرگذار است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم درباره تعرفههای مصرف آب گفت: مشترکانی که مصرف آنها در محدوده الگوی تعیینشده باشد، معمولاً قبضی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، اما مصرف بالاتر از الگو مشمول تعرفههای تصاعدی و جرایم خواهد شد.
نظرزاده همچنین به اجرای پروژههای زیرساختی در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: سال گذشته بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در سایتهای نهضت ملی مسکن اجرا شده و هماکنون پنج پیمانکار در این پروژهها مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: اجرای شبکه آب و فاضلاب در تمامی سایتهای پردیسان به پایان رسیده و نصب انشعابات در حال انجام است. همچنین پروژههای مربوط به سایتهای جعفریه، اسلامآباد، پرنیان و طایقان نیز فعال و در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم خاطرنشان کرد: در سایتهای پرنیان و طایقان نیز عملیات اجرای شبکه آب و فاضلاب در حال انجام است تا همزمان با اسکان ساکنان، خدمات مورد نیاز در این بخشها ارائه شود.