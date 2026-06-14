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رئیس کل دادگستری استان یزد: حضور بیواسطه در میان مردم و ارتباط با بدنه جامعه، فرصتی طلایی برای تبیین برنامههای قضایی، آموزش مبانی حقوقی و ترویج قانونمداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در جلسه ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه با اشاره به اهمیت میزهای خدمت، بر لزوم تشریح قوانین جدید، از جمله «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، برای کاهش چالشهای حقوقی شهروندان تأکید کرد.
وی انسجام مدیران دستگاههای عضو شورای قضایی را موجب افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: برنامههایی نظیر دیدار با خانواده شهدا و حضور در اجتماعات مردمی باید با قوت پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از کاهش ساعات کار اداری در سالهای اخیر، تصریح کرد: کاهش ساعات اداری به انحای مختلف نباید موجب تضییع حقوق مردم و انباشت پروندههای آنان شود. مدیران باید با تدابیر خود تعداد بیشتری از کارکنان را اقناع کنند که با وجود محدودیتهای زمانی، ارتقای کیفیت و سرعت در ارائه خدمات به مراجعین، رسالت اصلی و تعطیلناپذیر دستگاه قضایی است.