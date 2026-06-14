به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آندرس آسلوند»، اقتصاددان سرشناس، در واکنش به وضعیت فعلی، جنگ ترامپ علیه ایران را «احمقانه‌ترین جنگ آمریکا از سال ۱۹۶۱» توصیف کرده و معتقد است این درگیری هزینه‌های گزافی داشته، اما هیچ دستاوردی برای واشینگتن حاصل نکرده است.



او اشاره کرده که اگر آمریکا یک نظام پارلمانی اروپایی داشت، ترامپ تاکنون برکنار شده بود.



همچنین «برایان کراسن‌اشتاین»، فعال رسانه‌ای، با کنایه به پست ترامپ، مدعی شده که این در واقع خودِ ترامپ است که در برابر شروط ایران تن به تسلیم داده است. این واکنش‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق در افکار عمومی و نخبگان آمریکا درباره تداوم تنش‌ها در منطقه است.

