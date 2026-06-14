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وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست در دومین جلسه از سلسله نشستهای کنشگران اجتماعات مردمی کشور گفت: آنچه تصویر واقعی قدرت ایران را به جهان نشان داد، انسجام ملی، ایستادگی ملت و حضور آگاهانه مردم در صحنه بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست با تأکید بر نقش تعیینکننده حضور مردم در ناکامی دشمنان و موفقیتهای راهبردی کشور، گفت: آنچه تصویر واقعی قدرت ایران را به جهان نشان داد، تنها توان نظامی نبود، بلکه انسجام ملی، ایستادگی ملت و حضور آگاهانه مردم در صحنه بود؛ سرمایهای که امروز پشتوانه اصلی اقتدار ایران در عرصه دیپلماسی محسوب میشود.
عباس عراقچی ضمن قدردانی از تلاشهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای برگزاری این جلسه، یاد و خاطره شهدای سه جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، بهویژه شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت.
وی با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران در این نبرد صرفاً به پیروزیهای میدانی و تاکتیکی دست نیافت، بلکه موفق شد دستاوردهای راهبردی ارزشمندی را رقم بزند که آثار آن در معادلات منطقهای و جهانی قابل مشاهده است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه یکی از مهمترین نتایج این جنگ، فروپاشی روایت دشمن از ایران بود، افزود: سالها تلاش شده بود تصویری از یک ایران ضعیف، منزوی و آسیبپذیر در افکار عمومی جهان شکل بگیرد؛ کشوری که تحت فشار تحریمها و مشکلات اقتصادی توان مقاومت در برابر تهدیدات را ندارد. اما حوادث اخیر این تصویرسازی را به طور کامل در هم شکست و واقعیت قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.
عراقچی تصریح کرد: امروز بسیاری از مقامات و ناظران سیاسی در منطقه و جهان اذعان دارند که ایران از این جنگ مقتدرتر و منسجمتر خارج شده است. این تغییر نگاه، صرفاً ناشی از توان دفاعی کشور نیست؛ بلکه ریشه در ایستادگی، همبستگی و مقاومت ملت ایران دارد که در روزهای سخت، پشتوانه اصلی کشور بودند.
وی با تأکید بر اینکه دشمن در پی تحمیل اراده خود و وادار کردن ایران به تسلیم بود، گفت: هدف اصلی طراحان جنگ، شکستن اراده ملت ایران و ایجاد تزلزل در ساختار کشور بود؛ هدفی که با حضور مردم در صحنه و نمایش کمنظیر وحدت ملی، به شکست انجامید.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: آنچه در روزهای جنگ در خیابانها، اجتماعات مردمی و صحنههای حمایت عمومی از کشور شکل گرفت، پیام روشنی به جهان مخابره کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران در برابر فشار و تهدید، متحدتر و مقاومتر از گذشته خواهد ایستاد.
وی افزود: این سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، امروز یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است و طبیعتاً هرچه این پشتوانه مردمی تقویت شود، قدرت چانهزنی و تأثیرگذاری دیپلماسی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات امنیتی منطقه اظهار داشت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که امنیت منطقه نمیتواند بر پایه حذف یا نادیده گرفتن ایران شکل بگیرد. کشورهای منطقه به تدریج به این واقعیت رسیدهاند که امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و ثبات منطقهای تنها در سایه همکاری، تفاهم و در نظر گرفتن منافع مشترک همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
وی افزود: ساختار جدید امنیتی منطقه نیازمند مشارکت همه کشورهای منطقه و نگاه مبتنی بر همکاری جمعی است و جمهوری اسلامی ایران همواره بر این رویکرد تأکید داشته است.