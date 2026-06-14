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فرمانده انتظامی رزن از دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ رحیم بیات در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت در یکی از روستاهای دهستان «خرقان» از توابع بخش مرکزی رزن، بلافاصله بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات فنی، پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند در کمتر از ۱۰ ساعت هویت سارق را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان رزن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سارق، اموال مسروقه را در استان تهران مخفی کرده بود، تیمهای عملیاتی با هماهنگی قضایی به محل اعزام و تمامی اموال را کشف کردند.
سرهنگ بیات با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را بیش از ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس، توصیه کرد: شهروندان از نگهداری اموال پرزرقوبرق و باارزش در منازل خودداری کرده و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.