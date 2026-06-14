

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: سرعت وزش باد در مشهد نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۵۴ کیلومتر در ساعت بود و روز سه‌شنبه بیشترین سرعت وزش باد در استان را خواهیم داشت.

سارا حکمی افزود: بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ در نیمه شمالی نیز تا روز چهارشنبه در استان ادامه دارد.

وی ادامه داد: دمای هوای بیش از ۴۰ درجه نیز تا روز سه‌شنبه در استان حکمفرماست، اما روز سه‌شنبه این دما حدود چهار تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

حکمی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۴ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۲ و ۳۸ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دما در این کلانشهر به ۳۵ درجه می‌رسد.