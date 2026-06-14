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وزش باد شدید و بسیار شدید تا چهارشنبه در استان ادامه دارد در روز گذشته توفان با سرعت ۱۱۲ کیلومتر شهر جوین را در نوردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی گفت: سرعت وزش باد در مشهد نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۵۴ کیلومتر در ساعت بود و روز سهشنبه بیشترین سرعت وزش باد در استان را خواهیم داشت.
سارا حکمی افزود: بارشهای رگباری همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ در نیمه شمالی نیز تا روز چهارشنبه در استان ادامه دارد.
وی ادامه داد: دمای هوای بیش از ۴۰ درجه نیز تا روز سهشنبه در استان حکمفرماست، اما روز سهشنبه این دما حدود چهار تا ۶ درجه کاهش مییابد.
حکمی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنکترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۴ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۲ و ۳۸ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دما در این کلانشهر به ۳۵ درجه میرسد.