رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از اجرای طرح ساماندهی و بازپیرایی میادین و مثلثی‌ها با هدف ارتقای زیبایی بصری و بهبود محیط شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد سعید کاشفی با اشاره به رویکرد جدید سازمان در مدیریت منظر شهری گفت: در راستای بهبود چشم‌انداز میادین و مثلثی‌ها، طرح ساماندهی و بازپیرایی را در دستور کار قرار داده‌ایم که این طرح با هدف ارتقای زیباسازی و طراوت‌بخشی به محیط شهری و با تحلیل دقیق موقعیت، تهیه نقشه محیطی و متناسب‌سازی کامل اجرا شده است.

وی افزود: تاکنون چهارراه پژوهش، میدان تمدن، چهارراه جانباز، میدان حضرت خدیجه (س)، مثلثی چهارراه دولت آباد، میدان تأمین اجتماعی، مثلثی خیابان شهیدان حسینی در محله گنبد سبز، دوربرگردان بلوار بسیج، تقاطع چهارراه فاطمیه و میدان مارکار در مناطق پنج‌گانه شهرداری یزد مورد ساماندهی و بازپیرایی قرار گرفته‌اند.

کاشفی در تشریح جزئیات این طرح گفت: در این نقاط با هدف ایجاد فضایی منظم، ایمن و چشم نواز برای شهروندان و گردشگران، اقدامات نظیر افزایش ایمنی محیطی، اصلاح روشنایی و بصری وضع موجود، توجه به مبحث صرفه جویی مصرف آب و استفاده از گیاهان کم بخواه، اصلاح روشنایی، استفاده از مصالح یکنواخت و ایجاد هارمونی و استفاده از عناصر زنده طبیعی در تعادل‌بخشی محیطی اجرا شده است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تأکید کرد: این روند در سایر نقاط شهر نیز ادامه خواهد یافت تا شهر میراث جهانی یزد به الگویی پایدار در زیباسازی منظر شهری تبدیل شود.