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رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم، حوزه سلامت یکی از گستردهترین عملیاتهای خدمترسانی خود را تجربه کرد و خدمات درمانی به بیش از ۳۴ هزار مصدوم در مراکز دولتی و خصوصی بهصورت رایگان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر جعفر میعادفر یکشنبه در آیین تجلیل از کادر درمان و فوریتهای پزشکی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم در سرسرای شهدای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با اشاره به اینکه در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم، حوزه سلامت یکی از گستردهترین عملیاتهای خدمترسانی خود را تجربه کرد، اظهار داشت: در این مدت خدمات درمانی به بیش از ۳۴ هزار مصدوم در مراکز دولتی و خصوصی بهصورت رایگان ارائه شد.
وی افزود: با وجود حجم گسترده خدمات، هیچ گزارش نارضایتی از سوی مردم به ثبت نرسید و همزمان سطح مراقبتها و نظارتهای درمانی نیز چند برابر افزایش یافت که به ارتقای رضایتمندی عمومی منجر شد.
دکتر میعادفر تصریح کرد: بر اساس آمار اعلامشده، در این مدت بیش از ۲ هزار نفر از مصدومان زیر ۱۸ سال سن داشتند و ۵ هزار و ۴۸ نفر از مصدومان نیز زنان بودند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: ۵۰۰ نفر زن در جریان این حملات به شهادت رسیدند و کوچکترین شهید این حوادث دختربچهای سهروزه و مسنترین شهید مردی ۸۸ ساله بود.
وی میگوید: در این مدت از مجموع ۳۱ استان کشور، ۳۰ استان در معرض حملات قرار گرفتند و از میان ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی، ۵۴ دانشگاه بهصورت مستقیم درگیر مدیریت شرایط ناشی از حملات بودند، همچنین ۲۷۲ شهر کشور تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند.
وی بیان داشت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان این وزارتخانه نیز به دلیل بسته بودن حریم هوایی کشور، برای نظارت میدانی، حمایت معنوی از کارکنان و تقدیر از مدافعان سلامت، بیش از ۵۰ هزار کیلومتر در استانهای مختلف سفر کردند و بهصورت مستقیم در مناطق مختلف حضور یافتند.
میعادفر اضافه کرد: در استانهایی که کمتر هدف حملات قرار گرفته بودند نیز به دلیل جابهجایی گسترده جمعیت از سایر مناطق کشور، نیاز به تقویت زیرساختها و خدمات درمانی وجود داشت و استانهای گیلان، مازندران، گلستان و بخشهایی از خراسان از جمله مناطقی بودند که با افزایش جمعیت مواجه شدند.
رئیس سازمان اورژانس کشور توضیح داد: در این مناطق، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به بیمارانی از جمله بیماران مزمن، دیالیزی و سایر گروههای نیازمند خدمات مستمر درمانی فراهم شد تا مردم با کمبود دارو، شیر خشک، خدمات دیالیز و سایر خدمات سلامت مواجه نشوند.
۲ مادر باردار از شهدای حوزه سلامت
وی به عملکرد ویژه کادر درمان در برخی مناطق نیز اشاره کرد و گفت: برای نمونه، در ماهشهر بیش از یک هزار مصدوم تنها در چند ساعت مدیریت و خدماترسانی شدند و همچنین در اصفهان نیز در یک روز به ۵۰۰ مصدوم خدمات درمانی ارائه شد که نمونهای از تلاش و ایثار کارکنان حوزه سلامت در این دوران به شمار میرود.
میعادفر اظهار کرد: بر اساس آمار ارائهشده، ۲۷ نفر از کارکنان و فعالان حوزه سلامت به شهادت رسیدند و ۱۱۷ نفر نیز مجروح شدند.
رئیس سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: در میان شهدای حوزه سلامت، ۲ مادر باردار از حوزه سلامت به شهادت رسیدند و نام آنان در حافظه و تاریخ انقلاب اسلامی ایران جاودانه شد.
خوزستان در جایگاه دوم از نظر تعداد مجروحان و شهدای جنگ تحمیلی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز نیز گفت: اگر هماهنگی و تابآوری عمومی وجود نداشت، مدیریت این شرایط امکانپذیر نبود و بسیاری از موفقیتهای حاصلشده نیز نتیجه همین تابآوری بود.
دکتر حاتم بوستانی با اشاره به اینکه در جریان حملات چندین بیمارستان آسیب دیدند، افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه، بیمارستانهای ابوذر و سلامت تخلیه شدند، اما در دوران جنگ تحمیلی سوم بیمارستان ابوذر به مدت یک هفته و بیمارستان بقایی ۲۵ روز تعطیل بودند و در برخی مراکز درمانی از جمله سلامت نیز با وجود تهدیدها، تخلیه انجام نشد و کارکنان با ایستادگی به ارائه خدمات ادامه دادند.
وی ادامه داد: بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک بیشترین آسیب را متحمل شد، اما با وجود خسارتهای واردشده به ساختمان و مصدومیت تعدادی از کارکنان، روند خدمترسانی در آن متوقف نشد.
بوستانی با اشاره به خدماترسانی بیوقفه در خوزستان گفت: در مدت چند ساعت، یکهزار و ۶۰ نفر که بسیاری از آنان دچار موجگرفتگی شده بودند به مراکز درمانی ماهشهر و مناطق اطراف مراجعه کردند و خدمات مناسبی دریافت کردند، همچنین خوزستان پس از تهران از نظر تعداد مجروحان و شهدا در جایگاه دوم قرار گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با تقدیر از تلاشهای کادر درمان افزود: حجم و ارزش خدمات ارائهشده توسط کارکنان حوزه سلامت قابل اندازهگیری و ارزشگذاری روی کاغذ نیست، در این دوران به دلیل تلاشهای نیروهای سلامت، هرگز مجروحان در بیمارستانها با مشکل دریافت نوبت یا کمبود امکانات مواجه نشدند.
دشمن هیچ خط قرمز انسانی ندارد
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه کادر درمان از موفقترین و شجاعترین اقشار جامعه بودند که در عرصه جهاد و دفاع نقشآفرینی کردند گفت: دشمن با حمله به مراکز درمانی و هدف قرار دادن کودکان و بیماران نشان داد که هیچ خط قرمز انسانی را رعایت نمیکند.
آیتالله محسن حیدری بیان کرد: ملت ایران مقاوم است و عزت، کرامت و سربلندی نصیب آن خواهد شد.
وی تاکید کرد: پیروز این میدان ملت ایران است و مقاومت بخشی از هویت و موجودیت ما به شمار میرود.
در این آیین از کادر درمان و نیروهای فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در جنگهای تحمیلی دوم و سوم تقدیر شد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند.
بسیاری از بیمارستانها و مراکز درمانی نیز در نقاط مختلف کشور از جمله خوزستان دچار آسیب شدند؛ بهگونهای که به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک خسارتهای شدیدی وارد شد.