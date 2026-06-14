سومین جلسه پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان خوی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برگزار و بر برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و همراه با مشارکت گسترده مردم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین جلسه پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان خوی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، فرماندار خوی، مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و اعضای ستاد‌های مرتبط برگزار شد و بر برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و همراه با مشارکت گسترده مردم تأکید شد.

سومین جلسه پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان خوی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، فرماندار خوی، مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و اعضای ستاد‌های مرتبط با برگزاری انتخابات برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اقتدار کشور، امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایثار و جانفشانی شهدا دانست و بر ضرورت پاسداری از این دستاورد‌ها تأکید کرد.

ناصر عتباتی با اشاره به در پیش بودن انتخابات، مشارکت گسترده مردم را مهم‌ترین پشتوانه مردم‌سالاری دینی عنوان کرد و گفت: چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت که مورد تأکید امام شهید بوده است با جدیت دنبال می‌شود و همه دستگاه‌های مسئول موظف هستند زمینه تحقق این راهبرد‌ها را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه آرای مردم امانتی در دست مسئولان است افزود: تمامی عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی باید در راستای صیانت از این امانت بزرگ تلاش کنند تا انتخاباتی سالم، قانونمند و مورد اعتماد مردم برگزار شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین با اشاره به سابقه درخشان مردم خوی در حضور پرشور در انتخابات اظهار کرد: انتظار می‌رود مردم این شهرستان همانند دوره‌های گذشته با حضور آگاهانه و گسترده خود بار دیگر وحدت، انسجام و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.

فرماندار خوی نیز در این جلسه با تأکید بر آمادگی کامل ستاد انتخابات شهرستان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در چارچوب قانون و با هماهنگی کامل در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور هستند.

غلامحسین آزاد افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و اقتدار نظام اسلامی خواهد بود و مجموعه مدیریت شهرستان از تمامی ظرفیت‌ها برای صیانت از حقوق انتخاباتی مردم و اجرای دقیق قانون بهره خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و اعضای ستاد‌های مرتبط با انتخابات دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌ها، صیانت از آرای مردم و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند ارائه کردند.

این جلسه با بررسی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های مسئول و تأکید بر هماهنگی هرچه بیشتر میان نهاد‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور به کار خود پایان داد.