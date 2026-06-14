به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت:در پی کسب خبری مبنی بر وجود انبار‌های احتکار کالا بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان مرند قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا به همراه عوامل پلیس اطلاعات در تحقیقات اولیه محل‌های مورد نظر را شناسایی و پس از اطمینان احتکار کالا با هماهنگی قضایی طی ۴ عملیات جداگانه به انبار‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها مقدار هفت تن و ۴۸۰ کیلو انواع برنج خارجی، مقدار ۲۳ تن پوره خرما، تعداد ۷۸ حلقه لاستیک خارجی و تعداد ۵۰۰ هزار انواع ظروف پلاستیکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های احتکار شده را ۵۴ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: ضمن مهر و موم انبار‌های یاد شده در این راستا مالکان انبار‌ها نیز شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.