کشف ۴ انبار احتکار کالاهای اساسی در مرند آذربایجان شرقی
فرمانده انتظامی مرند از کشف ۴ انبار احتکار کالاهای اساسی به ارزش ۵۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
وی ادامه داد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا به همراه عوامل پلیس اطلاعات در تحقیقات اولیه محلهای مورد نظر را شناسایی و پس از اطمینان احتکار کالا با هماهنگی قضایی طی ۴ عملیات جداگانه به انبارهای مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها مقدار هفت تن و ۴۸۰ کیلو انواع برنج خارجی، مقدار ۲۳ تن پوره خرما، تعداد ۷۸ حلقه لاستیک خارجی و تعداد ۵۰۰ هزار انواع ظروف پلاستیکی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را ۵۴ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: ضمن مهر و موم انبارهای یاد شده در این راستا مالکان انبارها نیز شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.