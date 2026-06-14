پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود نوشت: موزه دفاع مقدس همدان، تجلی «مظلومیت»، «استقامت» و «اقتدار» ملتی است که ۸ سال در برابر هجوم بیرحمانه رژیم صدام با حمایت آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی و منطقه، ایستادگی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره دیدار از موزه دفاع مقدس در همدان، در حساب کاربری خود نوشت:
موزه دفاع مقدس همدان، تجلی «مظلومیت»، «استقامت» و «اقتدار» ملتی است که ۸ سال در برابر هجوم بیرحمانه رژیم صدام با حمایت آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی و منطقه، ایستادگی کرد.
آنچه ایران را از آن آزمون بزرگ عبور داد، پیوند عاشقانهای بود که مردم با میهن خود و با یکدیگر داشتند.
خاطرات مشترک اتحاد و انسجام ملی ایرانیان در دفاع از حریم میهن در برابر متجاوزان، پشتوانهای بینظیر برای مسیر امروز ماست.