به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با نزدیک شدن به فصل تابستان دغدغه پر کردن اوقات فراغت بیشتر از همیشه برای دانش آموزان به وجود می‌آید.

در این میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برپایی بیش از ۴۰ عنوان کلاس و دوره آموزشی یکی از مهم‌ترین پایگاه‌هایی هست که می‌تواند تعطیلات را برای کودکان و نوجوانان پر بار کند.

افزایش مهارت‌های اجتماعی هنری و فردی در کنار سپری کردن تعطیلات از مزیت‌های دوره‌های کانون است.

با افزایش مهارت‌ها برخی از کودکان هم در رقابت‌های ملی و بین المللی شرکت می‌کنند.

اما کتاب و کتابخوانی بهترین راه غنی کردن اوقات فراغت است موضوعی که در این مراکز توجه ویژه‌ای به آن شده است و در برخی مراکز کانون پرورش فکری با عنوان کافه کتاب کودکان و نوجوانان دور هم جمع شده و به نقد آثاری که خوانده‌اند می‌پردازند.

با غیر حضوری شدن کلاس‌ها در سال تحصیلی که گذشت حضور در کلاس‌های متفرقه و آموزش‌های حضوری برای کودک و نوجوان بیش از همیشه دارای اهمیت است که میشه با حضور در کانون‌های پرورش فکری کودک و نوجوان اوقات فراغتی غنی را سپری کرد.