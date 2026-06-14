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خودداری شبکه اجتماعی ایکس از حذف پستهای توهینآمیز علیه سیاستمداران بریتانیایی، موج جدیدی از انتقادات را در شبکههای اجتماعی و محافل سیاسی علیه ایلان ماسک به راه انداخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از گاردین، شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) متهم شده است که باوجود گزارشهای مکرر، دهها پست حاوی محتوای نژادپرستانه و آزارگرانه را حذف نکرده است.
تحقیقات اندیشکده «بریتیش فیوچر» نشان میدهد که این سکو در برابر حملات نژادی به سیاستمداران برجسته، از جمله چهرههای مسلمان، اقدام موثری انجام نداده و تنها در موارد خاص، دسترسی به این پستها را در داخل خاک بریتانیا محدود کرده است.
این وضعیت که با انتقاد تند نخستوزیر بریتانیا نیز همراه شده، ایلان ماسک، مالک ایکس را به تلاش برای تحریک تفرقه و تقویت روایتهای راست افراطی در فضای مجازی متهم کرده است.