همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آستان مقدس مسجد جمکران برنامه‌های ویژه دهه اول محرم را از شامگاه دوشنبه، ۲۵ خرداد پس از نماز جماعت عشاء به مدت ۱۰ شب با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به ایراد سخن خواهد پرداخت و سیدعلی حسینی‌نژاد و حاج عباس محمدی‌پور به مرثیه‌سرایی و مدیحه‌خوانی می‌پردازند.

همچنین مراسم زیارت عاشورا و روضه‌خوانی هر روز از ساعت ۷:۴۵ صبح برگزار می‌شود و پس از نماز جماعت عصر نیز مراسم مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی با حضور مادحان اهل‌بیت (ع) ادامه خواهد داشت.

دعای توسل این هفته نیز همزمان با مراسم عزاداری دهه اول محرم، سه‌شنبه ۲۶ خرداد پس از نماز جماعت عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی و قرائت دعا توسط سیدعلی حسینی‌نژاد برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دعای کمیل نیز پنجشنبه ۲۸ خرداد پس از نماز جماعت عشاء با نوای حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌سرشت در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

مراسم شیرخوارگان حسینی و دعای ندبه نیز صبح جمعه ۲۹ خرداد از ساعت ۶ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی‌نسب و مرثیه‌سرایی حسن حیدرزاده قمی برگزار می‌شود.

همچنین مراسم استغاثه به حضرت ولی‌عصر (عج)، قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل‌یاسین از ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه در آستان مقدس مسجد جمکران برپا خواهد بود.

آستان مقدس مسجد جمکران همچنین از عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) برای مشارکت در طرح «سفره صاحب‌عزا» و اطعام عزاداران در ماه‌های محرم و صفر دعوت کرده است.