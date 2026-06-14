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فرماندار بهارستان از بازگشت ۹ واحد تولیدی و صنعتی آسیبدیده از جنگ به چرخه تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی گفت: در پی حملات آمریکا و اسرائیل، ۸۱ واحد صنعتی شهرستان دچار خسارت شدند که ۱۶ واحد به دلیل شدت آسیبها از فعالیت بازماندند.
وی افزود: با پیگیری دستگاههای اجرایی و همکاری مدیران واحدها، تاکنون ۹ واحد فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
به گفته شرفی، حمایت از تولید و حفظ اشتغال از اولویتهای مدیریت شهرستان است و تلاشها برای بازگشت سایر واحدهای آسیبدیده ادامه دارد.