مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: اقدامات عمرانی، خدماتی، پشتیبانی، فضاسازی شهری و آماده‌سازی مساجد و حسینیه‌ها برای عزاداری محرم و صفر انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی عدلی با اشاره به برنامه‌ریزی ها در آستانه محرم و صفر، گفت: براساس سالهاي گذشته و با هدف حفظ و پاسداشت شعائر دینی و مذهبی، مجموعه‌ای از اقدامات در كيش انجام شد تا بستر مناسبی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.

او با بیان اینکه خدمت به فضا‌های مذهبی و پشتیبانی از مراسم‌های عزاداری، بخشی از مسئولیت فرهنگی و اجتماعی شرکت عمران آب و خدمات است، افزود: با شناسایی نیاز‌های موجود در برخی مساجد و حسینیه‌ها، اقدامات لازم در حوزه تأسیسات، سرمایش، بهداشت محیط، زیرساخت‌های رفاهی و فضاسازی محیطی انجام شد.

عدلي خاطرنشان كرد: چهره شهر نیز متناسب با حال‌وهوای ایام محرم، با نصب پرچم‌ها، آذین‌بندی و فضاسازی مناسب براي برگزاری مراسم‌های عزاداری آماده شد.