محمد مهدی سیار شعری با موضوع میهن مان ایران و در ستایش وطن سروده که در آن به ایستادگی ایرانیان اشاره کرده است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این شعر جدید از نمادهای دماوند و خانه و کاشانه تا وحدت و شادی و آزادی استفاده کرده و همبستگی و آرمان های ایرانیان را به ثبت رسانده است .



در ادامه این شعر را می خوانیم :



ای خانه‌ی دلخواه من،‌ای میهن دلبند‌



ای دامنه‌ی شادی و آزادی و پیوند!

گشتیم به هر سوی و گذشتیم به هر کوی

بهر تو ندیدیم هماورد و همانند

از خویش ندانیمش و از پیش برانیم

آن را که به ویرانی خاکت شده خرسند

دشمن پی تاراج تو‌ای گنج زمانه

یک روز به تیغ آید و یک روز به لبخند

یک روز به تحریم کند قصد حریمت

یک روز دهد دست که بر پای نهد بند

هم دست فرا برده که دستت بفشارد

هم چنگ فرو برده به خون تو هر از چند

هرگز ندهی تن تو به این بند و به آن ننگ

هرگز نشوی خام به لبخند و به ترفند

خواری نکشد سرو کهن از تبر و تیغ

سر خم نکند با تشَر باد دماوند...