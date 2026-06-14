رئیس دادگستری بم گفت:افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، شناسایی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان بم با اشاره به نارضایتی‌های عمومی از وضعیت توزیع سوخت و صف‌های طولانی از ورود دستگاه قضایی و صدور دستورات ویژه برای برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای سوخت خبر داد.

حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش رییس دادگستری بم با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با پدیده قاچاق سازمان‌یافته سوخت، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های واصله و نارضایتی‌های عمومی از قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته سوخت در شرق استان، دستگاه قضایی به این موضوع ورود جدی کرده است.

وی با بیان اینکه نابسامانی در توزیع سوخت باعث بروز صف‌های طولانی و ایجاد نارضایتی برای مردم و مسافران شده، افزود: به مسئولان شرکت نفت دستورات لازم ابلاغ و مقرر شده افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، شناسایی شوند.

رئیس دادگستری بم بیان کرد: شناسایی افرادی که با مراجعات مکرر روزانه به جایگاه‌های سوخت، باعث ایجاد صف‌های طولانی و اخلال در خدمات‌رسانی می‌شوند و همچنین برخورد با کسانی که در پوشش صنوف غیرواقعی اقدام به دپوی مواد سوختی می‌کنند، در دستور کار قرار دارد و این افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی قرار خواهند گرفت.

وی تأکید کرد: دستگاه قضا با قاچاق سوخت با جدیت برخورد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌های دارای صلاحیت در حوزه تعزیرات توسط این اداره پیگیری شده و موارد سازمان‌یافته که مشمول مجازات‌های سنگین قانونی هستند، تحت تعقیب دادستانی شهرستان قرار می‌گیرند.