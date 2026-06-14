به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با گذشت ۱۳ روز از واریز ۱۰ میلیارد تومان بودجه حمایت از انتشار کتاب‌های ایرانی در خارج از کشور به حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این بودجه هنوز به دبیرخانه گرنت نرسیده است.

این در حالی است که ناشران و فعالان بازار نشر بین‌الملل از تعهد کمیته گرنت در دو سال گذشته و نخستین فلوشیپ تهران انتقاد کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمیته گرنت در دو سال گذشته موفق به جذب بودجه خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشده است، بودجه مصوب سال گذشته کمیته گرنت ۵ میلیارد تومان بوده است که از این رقم تنها ۵۰۰ میلیون تومان جذب شده است، مبلغ پیشنهادی برای بودجه امسال طرح گرنت نیز ۷ میلیارد تومان بوده است که البته هنوز مصوب نشده است.

از سوی دیگر نخستین فلوشیپ تهران با بودجه ۸۱ هزار دلاری سال گذشته برگزار شد و ۱۶۹ پیش قرارداد ناشران ایرانی با ناشران خارجی ماحصل این فلوشیپ بوده است که به دلیل تامین نشدن بودجه تاکنون هیچ قراردادی پیگیری نشده است.

در روز‌های اخیر برخی فعالان نشر بین‌الملل از انتقاد برخی ناشران حوزه کشور‌های عربی نسبت به عدم تعهدات دبیرخانه گرنت در دو سال گذشته خبر داده و خواستار بررسی موضوع در وزارتخانه شده‌اند.

این منتقدان همچنین از شیوه‌های حمایت گرنت ایران نیز انتقاد کرده و می‌گویند: حمایت پس از انتشار کتاب و سخت‌گیری‌هایی که در این مسیر وجود دارد، موجب دلسردی ناشران خارجی خواهد شد.