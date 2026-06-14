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تدوین بستههای حمایت ارزی، مشوقهای صادراتی و تسهیل قوانین گمرکی میتواند مانع از خاکخوردن این میراث کهن شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، لالجین؛ قطب تولید سفال و سرامیک کشور این روزها با کاهش چشمگیر صادرات مواجه شده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینههای حملونقل دستبهدست هم داده تا صنعتگران این دیار نتوانند مانند گذشته حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشند.
یک فعال صنفی در لالجین با اشاره به اینکه این شهر روزگاری نهچندان دور ارزآورترین هنرصنعت غرب کشور را در خود جای داده بود، گفت:اینجا لالجین است؛ شهری که دیوارهایش با رنگ لعاب قصه میگویند، اما حالا کارگاهها یکییکی به سکوت فرو رفته و سفالهای لعابخورده در انبارها خاک میخورند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از این صنعت کهن افزود: برای حفظ جایگاه سابق لالجین در نقشه صادرات کشور، تدوین بستههای حمایت ارزی، مشوقهای صادراتی و تسهیل قوانین گمرکی میتواند مانع از خاکخوردن این میراث کهن شود.