به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ رضا داداشی اظهار داشت:در پى گشت زنی عوامل یگان امداد در سطح شهرستان هشترود عوامل به یک فرد مشکوک شدند که وی دارای معلولیت ذهنی و کر و لال بود بلافاصله اقدامات پلیسی براى پیدا کردن محل سکونت وی در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی بیان داشت:در بررسی‌های پلیسی مشخص شد نامبرده اهل و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد می باشد که سوار خودرو‌های بین شهرى شده و به شهرستان هشترود عزیمت کرده که بلافاصله با همکاری عوامل بهزیستی شهرستان هشترود فرد مذکور به شهر محل سکونت خود راهی شد.

سرهنگ داداشی گفت:ماموران انتظامی شهرستان با توجه به احساس مسئولیت در قبال حفظ جان شهروندان و در راستاى انجام وظایف ذاتى همواره خدمتگزار مردم است و در همه زمینه‌ها از هیچ گونه خدمتی کوتاهى نخواهد کرد.