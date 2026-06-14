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مردم قزوین در موج ۱۰۵ حضور در سنگر خیابان گفتند: پیروزی، تنها در سایهی انسجام ملی و تبعیت از رهبری ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در بطنِ «موج ۱۰۵»، پرچم سه رنگ ایران اسلامی دیگر تنها یک نماد ملی نیست؛ بلکه به یک «لنگرگاه» تبدیل شده است.
مردمی که زیر این پرچم گرد هم آمدهاند، دریافتهاند که در تلاطمهای سیاسی و اجتماعی، حفظ هویت ملی در گرویِ حفظِ یکپارچگی است.
این پرچم، نقطه اشتراک تمام صداهایی است که به دنبالِ ثبات و پیروزی هستند و هرگونه گسست از آن را به معنای باز شدن راه برای نفوذِ بحرانها میدانند.
مردم دیار مینودری پیروی از سخنان رهبر شهید را قطبنمایِ عبور از بحرانها عنوان کردند.