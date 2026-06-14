سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برای انتقال تجارب ایران به افغانستان در عرصه‌های صنعت و معدن اعلام آمادگی کرد.

اعلام آمادگی ایران برای انتقال تجارب در عرصه‌های صنعت و معدن به افغانستان

اعلام آمادگی ایران برای انتقال تجارب در عرصه‌های صنعت و معدن به افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، در نشست علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران و هیئت اقتصادی همراه وی، توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های صنعت و معدن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مسئولان اتاق صنایع و معادن افغانستان بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مشترک اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند و از طرف ایرانی برای شرکت در پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی هفته صنعت و معدن افغانستان دعوت به عمل آوردند.

نمایندگان اتاق صنایع و معادن این کشور، برگزاری این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور دانستند.

از سوی دیگر، سرپرست سفارت ایران در کابل با تأکید بر ادامه روابط دوستانه میان ایران و افغانستان، آمادگی بخش خصوصی ایران را برای انتقال تجارب، تخصص و فناوری‌های نوین به سرمایه‌گذاران و صنعت‌گران افغانستان اعلام کرد.

وی همچنین از حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی در این نمایشگاه خبر داد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری میان سرمایه‌گذاران دو کشور، تقویت روابط بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی تأکید کردند.