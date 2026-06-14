



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش فارس از درخشش دانش‌آموزان استان در مرحله ملی لیگ جت خبر داد و گفت: از مجموع ۵ تیم راه‌یافته استان فارس به مرحله کشوری، ۴ تیم موفق شدند در جمع تیم‌های اول تا سوم کشور قرار گیرند.

سید خداکرم فلاحی با بیان اینکه استان فارس در میزان مشارکت در لیگ جهاد تبیین دانش آموزی که به اختصار «جت» نامیده می‌شود در جمع استان‌های برتر و پرمشارکت کشور قرار داشته است، گفت: در این رقابت ملی، تیم‌های «پروانه‌های بدون مرز» از مرودشت و «شهید مطهری» از زرین‌دشت موفق به کسب مقام اول کشور شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش فارس افزود: همچنین تیم‌های «دختران عشایری پرتلاش» از ناحیه عشایری فارس و «فطرس» از ناحیه یک شیراز عنوان مقام سوم کشور را به دست آوردند.

فلاحی ادامه داد: حضور فعال دانش‌آموزان فارس در طول سال تحصیلی، اجرای مأموریت‌ها، فعالیت‌های گروهی، تولید آثار تبیینی و مشارکت مؤثر مدارس، موجب شد استان فارس علاوه بر کسب رتبه‌های برتر، در شاخص مشارکت نیز جایگاه قابل توجهی در سطح کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه لیگ جت برگرفته از «جهاد تبیین» است گفت: یکی از رویداد‌های مهم دانش‌آموزی کشور در حوزه تقویت هویت ملی، امیدآفرینی، تحلیل مسائل روز، تبیین دستاورد‌ها و نقش‌آفرینی اجتماعی دانش آموزان است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش فارس افزود: در این رویداد، دانش‌آموزان در قالب تیم‌های مدرسه‌ای و گروهی؛ با انجام مأموریت‌های آموزشی، رسانه‌ای، پژوهشی، گفت‌وگومحور و تبیینی، توانایی خود را در تحلیل مسائل کشور، تولید محتوا، روایت پیشرفت‌ها، پاسخ به شبهات و ترویج نگاه امیدآفرین به نمایش گذاشتند.

فلاحی با اشاره به نتایج مرحله کشوری لیگ جت گفت: از مجموع ۵ تیم راه‌یافته استان فارس به مرحله کشوری، ۴ تیم استان موفق شدند در بین تیم‌های اول تا سوم کشور قرار گیرند که این افتخار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان فارس و تلاش مؤثر مدارس، مربیان و همراهان این رویداد است.

وی ادامه داد: لیگ جت فرصتی ارزشمند برای تربیت دانش‌آموزانی تحلیلگر، مسئولیت‌پذیر، آگاه و اثرگذار است؛ دانش‌آموزانی که می‌آموزند با زبان هنر، رسانه، گفت‌و‌گو و فعالیت اجتماعی، روایتگر واقعیت‌ها و دستاورد‌های کشور باشند و در مسیر جهاد تبیین نقش‌آفرینی کنند.