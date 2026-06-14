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حمید بابایی، نویسنده و منتقد ادبی، از انتشار جلد دوم مجموعه «غول خمره» با عنوان «غول خمره و موتورگازی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید بابایی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره این کتاب گفت: در کتاب «غول خمره و موتورگازی» راوی داستان عموی امید است؛ شخصیتی که پیشتر تجربه آزاد کردن غول خمره را داشته و اکنون با مرور خاطرات خود، مخاطب را با مجموعهای از اتفاقات عجیب و طنزآمیز روبهرو میکند.
وی ادامه داد: غول داستان گاهی با یک چشم و گاهی با دو چشم ظاهر میشود. او هر بار دردسر تازهای برای خانواده امید به وجود میآورد؛ موجودی فانتزی که حضورش بهانهای برای شکلگیری موقعیتهای طنز و ماجراجویانه است.
بابایی با اشاره به اینکه داستان در دهه شصت و همزمان با موشکباران تهران در جنگ ایران و عراق روایت میشود، افزود: این بستر تاریخی، حال وهوایی متفاوت به ماجرای فانتزی کتاب بخشیده است. هم چنین پایان نگارش این اثر بهطور اتفاقی با روزهای جنگ دوازدهروزه ایران و اسرائیل همزمان شد. همین تقارن باعث شده خواندن داستان برای نوجوانانی که فضای جنگ و اضطراب آن روزها را تجربه کردهاند، جذابیت بیشتری داشته باشد.
بابایی از برگزاری مراسم رونمایی کتاب در تهران خبر داد و گفت: در این نشست، چند تن از اهالی ادبیات کودک و نوجوان درباره اثر صحبت کردند. یکی از نکات مورد توجه حاضران، تفاوت فضای جلد دوم با جلد اول بود. برخی کارشناسان معتقد بودند این اثر از نظر جنس روایت و ساختار داستانی، تجربهای متفاوتتر از جلد نخست است.
در این نشست، تیمور آقامحمدی با وجود اینکه حوزه کاری او بیشتر به آثار جدی نزدیک است، از طنز داستان استقبال کرد. به گفته بابایی، او تأکید کرده که کتاب خوشخوان است و خواننده بدون دشواری با روایت همراه میشود.
حامد رضوی، دیگر کارشناس حاضر، نیز نثر و زبان روایت کتاب را نقطه قوت آن دانست و زبان گفتاری و روانی اثر از جمله عواملی برشمرد که باعث میشود مخاطب نوجوان به راحتی با داستان ارتباط برقرار کند.
بابایی با تأکید بر اینکه نوشتن برای نوجوانان برای او صرفاً یک کار تفننی یا منبع درآمد نیست، تصریح کرد: نوجوانها برای من بسیار جدی هستند. وقتی نوجوانی زمانی را برای خواندن کتابی میگذارد، نباید احساس کند نویسنده کمفروشی کرده یا وقتش تلف شده است. برای من مهم است که کاری تمیز و خوشخوان به دست مخاطب برسد.
این نویسنده که سالها تجربه تدریس دارد، ارتباط مستقیم با نوجوانان را یکی از دلایل آشنایی با سلیقه آنان دانست و افزود نوجوانان معمولاً از طنز، فانتزی و شخصیتهای دستوپاچلفتی استقبال میکنند و همین عناصر در مجموعه غول خمره نیز حضور دارد.
بابایی تأکید کرد: قصد ندارم از طریق داستانهایم مخاطبان را نصیحت کنم بلکه هدف اصلی من از نوشتن، خلق اثری هیجانانگیز و سرگرمکننده است که خواننده از آن لذت ببرد و با آن بخندد.
این نویسنده با اشاره بخپه اینکه مجموعه «غول خمره» قرار است در ۵جلد منتشر شود، افزود: هر یک از این کتابها داستانهای مستقلی دارند، اما شخصیتها و خانواده اصلی در همه آنها حضور دارند.
به گفته بابایی، موضوع جلدهای بعدی به مقاطع تاریخی مختلف میپردازد. یکی از جلدها به وقایع انقلاب ۱۳۵۷ مربوط میشود. جلدهای بعدی نیز به رخدادهایی مانند ۲۸ مرداد و قتل امیرکبیر خواهند پرداخت. همه این روایتها در فضایی طنز و فانتزی شکل میگیرند و حضور غول مشترک، عنصر پیوند دهنده داستانها خواهد بود.
این نویسنده ادامه داد: احتمالاً طی دو تا سه ماه آینده نگارش جلد سوم را آغاز خواهم کرد. امیدوارم سالانه یک جلد از این مجموعه منتشرشود.
بابایی درباره روند انتشار کتاب گفت: طراحی جلد این مجموعه را سید مسعود شجاعی طباطبایی انجام داده است؛ هنرمندی که نیاز به معرفی ندارد. ابتدا ترجیح میدادم تصویر غول روی جلد دیده نشود، اما پس از مشاهده طرح نهایی از نتیجه کار بسیار راضی شدم.
به گفته بابایی، همکاری با انتشارات به نشر در روند تولید کتاب تجربه مثبتی بوده و تلاش شده در مراحل مختلف از جمله صفحهآرایی و نمونهخوانی، کیفیت کار حفظ شود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: پس از عادی شدن شرایط، نشستهای نقد و بررسی این کتاب در شهرهای مختلف برگزار شود.
«غول خمره و موتورگازی» در ۲۲۴ صفحه مصور و قطع رقعی منتشر شده است. نخستین چاپ این کتاب با قیمت ۳۱۰ هزار تومان در فروشگاههای کتاب انتشارات بهنشر در مشهد و سراسر کشور در اختیار مخاطبان قرار دارد.