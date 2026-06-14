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قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس، از پیگیری ویژه طرح تحول یک میلیون هکتاری اراضی کشاورزی در استانهای شمالی و لزوم تدوین متمم بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد قربانی با اشاره به آخرین وضعیت تعاملات وزارت جهاد کشاورزی با قوه مقننه، افزود: یکی از فوریتهای کاری ما، تدوین و تصویب متمم قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است که با توجه به تحولات اخیر کشور، نگارش و بررسی آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره جزئیات طرح تحول کشاورزی در استانهای شمالی گفت: طرح یک میلیون هکتاری در استانهای مازندران، گلستان و گیلان، با تمرکز بر مدیریت منابع آب، خاک و بهینهسازی شالیزارها، در کارگروهی تخصصی با همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری است و عملیاتی شدن آن تحول چشمگیری در تولید برنج و امنیت غذایی کشور ایجاد خواهد کرد.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس همچنین از بازنگری در «لایحه آب، کشاورزی و منابع طبیعی» خبر داد و افزود: با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاههای دخیل، این لایحه پس از بررسیهای کارشناسی مجدد در کمیسیون تخصصی، در سال جاری به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
محمد قربانی با اشاره به استمرار حضور نمایندگان مجلس در این وزارتخانه گفت: روابط میان دولت و مجلس در بالاترین سطح است و ما به صورت هفتگی میزبان کمیسیونهای تخصصی هستیم؛ در همین راستا، این هفته نیز میزبان کمیسیونهای عمران و اجتماعی خواهیم بود تا مسیر خدمترسانی به جامعه کشاورزی تسهیل شود.