فرمانده مرزبانی فراجا از کشف و ضبط ۶۵ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرزهای غرب و شمال غرب کشور خبرداد.

کشف ۶۵ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرزهای غرب و شمال غرب کشور

کشف ۶۵ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرزهای غرب و شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار «علی‌اکبر جاویدان» گفت: ظهر امروز مجموعه‌ای از عملیات‌های موفق توسط مرزبانان در نوار مرزی غرب و شمال‌غرب کشور انجام شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها مجموعاً ۵۵ قبضه سلاح جنگی و ۱۰ قبضه سلاح شکاری به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات مربوطه از قاچاقچیان سلاح کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی فراجا درپایان گفت: مرزبانان با هوشیاری کامل و بهره‌گیری از توان عملیاتی و تجهیزات نوین، اجازه هیچ‌گونه تحرک به شبکه‌های قاچاق سلاح و مهمات را نخواهند داد.