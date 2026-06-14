به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حمید حسام ، نویسنده نام آشنایی که با مجموعه ای غنی از داستان و رمان و کتابهای محققانه این روزها موضوع پویش کتابخوانی «به استقبال»شده است ، در مجموعه کتابهای خود ، تنوع نگاهی را دنبال کرده که برای مخاطبان در خور توجه است .

این کتاب ها از موضوع زنان ، دفاع مقدس و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی دفاع مقدس مانند پرداختن به تنها مادر شهید ژاپنی جنگ تحمیلی را شامل می شود .

کتابهایی که توجه رهبر شهید انقلاب را هم به خود جلب کرده و تقریظ هایی را به دنبال داشته است .



ایمان یادگاری گزارش می دهد :