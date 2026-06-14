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۵۷۳ زندانی افغان محکوم به حبس از ایران به افغانستان منتقل شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان اعلام کرد در ادامه روند انتقال زندانیان افغان از ایران، ۵۷۳ زندانی محکوم به حبس از طریق گذرگاه اسلامقلعه به افغانستان منتقل شدهاند.
به گفته مولوی محمد یوسف مستری، رئیس اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان، در روز نخست ۴۰۸ زندانی از جمله یک زن، و در روز دوم ۱۶۵ زندانی دیگر با رضایت و درخواست خودشان به افغانستان انتقال یافتند و به اداره تنظیم امور زندانها سپرده شدند.
این اداره با انتشار بیانیهای گفته است این افراد مدت حبس باقیمانده خود را در زندانهای تحت پوشش این اداره در داخل افغانستان سپری خواهند کرد.
این روند پس از روی کار آمدن حکومت کنونی، برای یازدهمین بار اجرا میشود و انتظار میرود در روزهای آینده نیز گروههای دیگری از زندانیان افغان محکوم به حبس، با رضایت خود، از ایران به افغانستان منتقل شوند.