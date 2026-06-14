کاپیتان تیم ملی فرانسه با هشدار به هم تیمی‌هایش گفت: نباید شور و شوق بازیکنان را کم کنیم، زیرا جام جهانی مجموعه‌ای از بازی‌های رفت و برگشت نیست و یک بازی بد شما را به خانه می‌فرستد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کیلیان امباپه از فضای منحصر‌به‌فرد اردوی فرانسه پس از قهرمانی اخیر پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا پرده برداشت.

امباپه درباره فضای مثبتی که پس از پیروزی اخیر پاری‌سن‌ژرمن مقابل آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا در رختکن تیم ملی فرانسه حاکم شده، صحبت کرد.

امباپه در نشست خبری اظهار داشت: دلداری دادن به یک نفر راحت‌تر از پنج نفر است. دستاورد آنها فوق العاده بوده است. می‌دانم که شکست فینال لیگ قهرمانان اروپا چه حسی دارد و سعی کردیم سالیبا را دلداری دهیم. روحیه خوبی در تیم ملی دارم و هدف ما موفقیت در جام جهانیست.

امباپه با ۱۲ گل زده در دو جام جهانی در آستانه ثبت نام خود در کتاب‌های تاریخ به عنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ این مسابقات است. این ستاره فرانسوی به شوخی گفت: خیلی خوب است که من در فهرست بهترین گلزنان هستم. هرچند مطمئن نیستم که این منصفانه باشد، زیرا آنها در مقایسه با من مسن‌تر هستند. من به اندازه کافی خوش شانس بوده‌ام که در دو جام جهانی بازی کنم و تا مراحل بالا بروم و همچنین عملکرد خوبی داشته باشم. می‌خواهم به تاریخ‌سازی ادامه دهم. اما چیزی که بیشتر از همه می‌خواهم این است که با جام جهانی به فرانسه برگردم.

هشدار امباپه به بازیکنان فرانسه؛ با یک لغزش جام جهانی از دست می‌رود

کاپیتان فرانسه به سرعت هرگونه نگرانی درباره آمادگی جسمانی خود را رد کرد و عنوان کرد که در اوج آمادگی برای رهبری خط حمله است و یادآور شد: از نظر بدنی در وضعیت خوبی هستم. از حضور در تیم ملی بسیار خوشحالم، زیرا لحظه مهمی برای ماست. قبل از جام جهانی یک آمادگی خوب داشته‌ایم. می‌دانیم که راه سختی در پیش خواهیم داشت. آماده رقابت و تلاش برای رسیدن به فینال هستیم.

با ورود فرانسه به این رقابت‌ها به عنوان یکی از مدعیان اصلی، امباپه رهبری حفظ تعادل هم تیمی‌هایش را بر عهده دارد. او هشدار داد که ماهیت جام جهانی به این معنا است که صرف نظر از میزان استعداد موجود در تیم، یک لغزش در تمرکز می‌تواند سال‌ها تلاش برای آماده‌سازی را از بین ببرد.

این مهاجم گفت: چرا باید شور و شوق بازیکنان را کم کنیم؟ جام جهانی مجموعه‌ای از بازی‌های رفت و برگشت نیست. یک بازی بد شما را به خانه می‌فرستد. ما باید احساسات خود را کنترل کنیم. اینها پیام‌هایی هستند که من روزانه منتقل می‌کنم. ما هنوز به چیزی دست نیافته‌ایم.

فرانسه کارزار جام جهانی خود را با سنگال آغاز می‌کند و پس از آن با عراق رو‌به‌رو می‌شود و سپس بازی‌های مرحله گروهی خود را با نروژ به پایان می‌رساند.