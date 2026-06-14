به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین استقبال و تجلیل از طا‌ها عسگرنژاد، قاری ممتاز شهرستان رامسر و دارنده مقام سوم مسابقات بین‌المللی قرآن کریم «البرائم جایزه کربلا» با حضور مسئولان شهرستانی در مسجد توساسان برگزار شد.

مسابقات بین‌المللی البرائم از جمله معتبرترین رویداد‌های قرآنی جهان اسلام به شمار می‌رود که هر ساله با حضور قاریان و حافظان قرآن از کشور‌های مختلف در صحن مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی برگزار می‌شود.

طا‌ها عسگرنژاد با کسب مقام سوم این رقابت‌ها، افتخاری ارزشمند برای ایران، استان مازندران و شهرستان رامسر رقم زد.

مسلم قبادیان فرماندار شهرستان رامسر در این آیین ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند گفت: رامسر علاوه بر مواهب طبیعی، گردشگری و ظرفیت‌های کم‌نظیر خدادادی، به واسطه سرمایه‌های انسانی و فرهنگی خود نیز شناخته می‌شود و درخشش جوانان مستعد این شهرستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مایه افتخار و امید است.

وی افزود: وجود پایگاه‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی در شهرستان نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی، ارزش‌های دینی، هویت اسلامی و تربیت نسل آینده دارد و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

در این مراسم، قبادیان فرماندار ، سرهنگ رضایی فرمانده سپاه، شعبانیان معاون فرماندار، چاووشیان مدیر آموزش و پرورش، قاسمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از فعالان فرهنگی و قرآنی حضور داشتند و از طاها عسگرنژاد به پاس این افتخارآفرینی تجلیل به عمل آمد.