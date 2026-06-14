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امیرمحمد گلزاده به صورت رسمی به تیم پادووا در لیگ والیبال ایتالیا پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،باشگاه پادووا بهطور رسمی از جذب امیرمحمد گلزاده، بازیکن جوان و آیندهدار والیبال ایران، استقبال کرد و این انتقال را آغاز فصل تازهای برای این ورزشکار اعلام نمود. این بازیکن متولد ۹ مه ۲۰۰۳ در شهر کرج است و در ۲۳ سالگی با تجربهای ارزشمند وارد یکی از لیگهای برتر والیبال جهان شده است.
امیرمحمد گلزاده در حال حاضر در ترکیب تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال است که امروز هم در بازی مقابل بلژیک با تصمیم روبرتو پیاتزا نیمکت نشین است.