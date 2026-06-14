رفع تدریجی اختلال در خدمات بانکی

اختلال بوجود آمده در خدمات چهار بانک به تدریج در حال برطرف شدن است. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد امروز اختلال دو بانک صادرات و تجارت رفع شده و دو بانک دیگر هم در کمترین زمان به شرایط عادی برمی‌گردند.