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نخستین گلخانه روستای عربلو از توابع همدان با مدیریت خانم نوری، بانوی ۶۰ ساله روستا، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نخستین گلخانه روستای عربلو از توابع همدان با مدیریت خانم نوری، بانوی ۶۰ ساله روستا، به بهرهبرداری رسید؛ گلخانهای که با هدف افزایش بهرهوری مصرف آب، سالانه ۱۵۰ تن فلفل دلمهای تولید میکند و برای ۴ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
اجرای طرح گلخانهای در روستا دشوار است، اما خانم نوری با تکیه بر اراده و استفاده از روشهای نوین آبیاری، نخستین گلخانه روستای عربلو را راهاندازی کرد.
مساحت این گلخانه ۳۶۱۶ متر مربع با بهرهگیری از سیستم آبیاری قطرهای، در راستای مدیریت مصرف آب و توسعه کشاورزی نوین احداث شده و اکنون ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ تن فلفل دلمهای را دارد.
خانم نوری میگوید هدف اصلی او از اجرای این طرح، استفاده بهینه از منابع آبی و ایجاد فرصت اشتغال در روستا بوده است. این واحد گلخانهای هماکنون برای ۴ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
توسعه گلخانهها یکی از برنامههای مهم بخش کشاورزی در استان همدان به شمار میرود.
در حال حاضر ۳۱۲ هکتار گلخانه در قالب ۷۵۰ واحد در استان فعال است و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصولات گلخانهای تولید میشود. بخشی از این محصولات نیز به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه صادر میشود.
افتتاح گلخانه خانم نوری را میتوان نمونهای از حرکت کشاورزی استان به سمت تولید، افزایش بهرهوری آب و توسعه اشتغال در مناطق روستایی دانست.