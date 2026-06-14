به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه سه هفته پایانی رقابت های فوتبال دسته یک ایران جام آزادگان به شرح زیر است:

هفته سی و دوم

پنج شنبه ۱۱ تیرماه

نیروی زمینی تهران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی تهران

سایپا- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

جمعه ۱۲ تیر

مس کرمان - پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان

بعثت کرمانشاه- فرد البرز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

نود ارومیه- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

داماشیان گیلان- آریو اسلامشهر - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت

نساجی مازندران- هوادار تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شناورسازی پی پشت قشم- مس شهر بابک - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت و گاز گچساران -مس سونگون- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران



هفته سی و سوم

شنبه ۲۰ تیر

پارس جنوبی جم- داماشیان گیلان - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی جم

پالایش نفت بندرعباس- بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه فارس بندرعباس

صنعت نفت آبادان- مس کرمان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

مس شهر بابک- مس سونگون - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک

فرد البرز- نساجی مازندران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

آریو اسلامشهر- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

هوادار تهران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد

شهرداری نوشهر- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا چالوس

نود ارومیه- سایپا تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

هفته سی و چهارم

پنجشنبه ۲۵ تیر

نساجی مازندران- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نفت و گاز گچساران - مس شهر بابک - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

نیروی زمینی تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه تختی تهران

سایپا- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

مس سونگون- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه یادگارامام تبریز

داماشیان گیلان- فرد البرز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت

مس کرمان- نود ارومیه - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهید باهنر کرمان

شناورسازی پی پشت قشم- هوادار تهران- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

بعثت کرمانشاه- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

در جدول لیگ یک نساجی با ۵۹ امتیاز صدرنشین است و در ۳ هفته پایانی رقابت تنگاتنگی با مس شهربابک رده دومی با ۵۷ امتیاز برای کسب عنوان قهرمانی دارد.