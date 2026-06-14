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برنامه مسابقات سه هفته پایانی لیگ دسته یک فوتبال ایران جام آزادگان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه سه هفته پایانی رقابت های فوتبال دسته یک ایران جام آزادگان به شرح زیر است:
هفته سی و دوم
پنج شنبه ۱۱ تیرماه
نیروی زمینی تهران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی تهران
سایپا- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
جمعه ۱۲ تیر
مس کرمان - پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان
بعثت کرمانشاه- فرد البرز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
نود ارومیه- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
داماشیان گیلان- آریو اسلامشهر - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
نساجی مازندران- هوادار تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شناورسازی پی پشت قشم- مس شهر بابک - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران -مس سونگون- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته سی و سوم
شنبه ۲۰ تیر
پارس جنوبی جم- داماشیان گیلان - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی جم
پالایش نفت بندرعباس- بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- مس کرمان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
مس شهر بابک- مس سونگون - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک
فرد البرز- نساجی مازندران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
آریو اسلامشهر- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
هوادار تهران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شهرداری نوشهر- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا چالوس
نود ارومیه- سایپا تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
هفته سی و چهارم
پنجشنبه ۲۵ تیر
نساجی مازندران- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نفت و گاز گچساران - مس شهر بابک - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نیروی زمینی تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه تختی تهران
سایپا- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
مس سونگون- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه یادگارامام تبریز
داماشیان گیلان- فرد البرز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس کرمان- نود ارومیه - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهید باهنر کرمان
شناورسازی پی پشت قشم- هوادار تهران- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بعثت کرمانشاه- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
در جدول لیگ یک نساجی با ۵۹ امتیاز صدرنشین است و در ۳ هفته پایانی رقابت تنگاتنگی با مس شهربابک رده دومی با ۵۷ امتیاز برای کسب عنوان قهرمانی دارد.