به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی اسفندیاری با بیان این مطلب گفت:در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و کنترل بازار، طی هفته گذشته ۱۰۴۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌های استان توسط بازرسان امنیت غذایی انجام شد.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۷۱ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین گفت:از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۳۶ مورد مربوط به واحدهای نانوایی و ۳۵ مورد مربوط به سایر واحدهای صنفی بوده است.

اسفندیاری تاکید کرد:این نظارت‌ها در قالب گشت‌های مشترک و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر و روزانه در سطح استان انجام شده است.

وی عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عدم رعایت ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه را از جمله تخلفات این واخدهای عنوان کرد و گفت:تمامی این تخلفات شناسایی و با متخلفان طبق مقررات برخورد قانونی صورت گرفته است.