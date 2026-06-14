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استاندار کرمانشاه: محرم و صفر بهویژه دهه نخست ماه محرم، فرصتی ارزشمند برای جهاد تبیین، ترویج فرهنگ دینی و تقویت وحدت، امید و انسجام اجتماعی در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: تبلیغ دین و معارف اسلامی همواره یکی از مؤثرترین ابزارهای مقابله با تهدیدات و هجمههای دشمنان بوده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دشمنان ملت ایران در طول سالهای گذشته بارها تلاش کردهاند اراده مردم را تضعیف کنند افزود: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در برابر سختترین فشارها و تهدیدها ایستاده اند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها و فشارهای اقتصادی گفت: با وجود تحریمهای گسترده و شرایط جنگی، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد و دولت با تمام توان برای مدیریت شرایط و کاهش فشارها بر مردم تلاش میکند.
حبیبی در ادامه سه محور اصلی برای برنامهریزی مراسمهای محرم را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخستین اصل، مردمی بودن برنامهها و هیئات مذهبی است.
مدیر ارشد استان دومین اولویت را تقویت وحدت، انسجام و همدلی در جامعه دانست و اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصههای مختلف، امروز به دنبال ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه است و از این رو همه صاحبان تریبون، مبلغان دینی و مسئولان باید پیامآور وحدت و همدلی باشند.