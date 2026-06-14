شیراز در استقبال از محرم
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری شیراز از اجرای برنامههای وسیع شهری و فرهنگی با رویکرد عاشورایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمدعلی چوبینی در جمع رسانهها از اجرای گسترده برنامههای فضاسازی شهری و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد عاشورایی در ایام محرم خبر داد و اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط ویژه کشور و تأثیرپذیری جامعه از فرهنگ مقاومت و عاشورا، شیراز محرم متفاوتی را تجربه خواهد کرد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در تشریح برنامههای شهرداری شیراز برای ماه محرم افزود: طبق روال هر سال، از پیش از آغاز ماه محرم، فضاسازی شهری با هدف استقبال از این ایام معنوی آغاز شده و سیاهپوش کردن معابر، تقاطعها و میادین اصلی شهر در دستور کار قرار گرفته است.
چوبینی افزود: در این راستا، نصب ۳۰۰ کتیبه عرضی، یکهزار و ۵۰۰ کتیبه ستونی، ۱۵ ابرکتیبه، یکهزار پرچم سامورایی، ۱۸۰ هزار متر ریسه مشکی، بیش از ۲۰۰ سازه شهری، ۸۰ استرابورد و ۳ هزار متر بنر در سطح شهر پیشبینی و اجرا شده است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به فعالیت هیئتهای مذهبی و دستهجات عزاداری در دهه نخست محرم گفت: برنامههای مردمی و خودجوش هیئتها در دهه اول محرم محور اصلی مراسمها را تشکیل میدهد، اما شهرداری برای دهههای دوم و سوم محرم نیز مجموعهای از رویدادهای فرهنگی و هنری را با نگاه عاشورایی و در قالب سوگوارههای آیینی تدارک دیده است.
چوبینی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ عاشورا در لایههای مختلف اجتماعی تصریح کرد: فرهنگ عاشورا هم از منظر تاریخی و هم از منظر فرهنگی، جایگاه ویژهای در زندگی ایرانیان و بهویژه شیعیان دارد و همواره بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی جامعه اثرگذار بوده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم ما، روزآمد کردن شیوههای انتقال پیام عاشورا و بهرهگیری از ظرفیت هنر برای گسترش این فرهنگ است. استفاده از هنرهای نمایشی، موسیقی و سایر قالبهای هنری میتواند در انتقال مفاهیم عاشورایی به نسلهای جدید، بهویژه نوجوانان و جوانان، نقش مؤثری ایفا کند.
معاون فرهنگی شهردار شیراز خاطرنشان کرد: تلاش داریم با استفاده از توانمندی هنرمندان شهر، برنامههایی را طراحی و اجرا کنیم که مکمل مراسمهای دهه نخست محرم باشد و تا اربعین حسینی ادامه یابد.