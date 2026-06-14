در نشست مشترک مسئولان دانشگاه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه صنعتی شریف برای پاسخ به نیاز‌های امدادی و بشردوستانه کشور، مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک مسئولان دانشگاه صنعتی شریف و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه دانشگاه در پاسخ به نیاز‌های عملیاتی و امدادی کشور، روز شنبه ۲۳ خردادماه در ساختمان ریاست دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران، استادان و مسئولان دو مجموعه برگزار شد، طرفین درباره ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های فناوری، مدیریت بحران، امداد و نجات، سلامت و خدمات بشردوستانه به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، دکتر کولیوند با تشریح برخی از مهم‌ترین نیاز‌ها و چالش‌های جمعیت هلال احمر در حوزه‌های امدادی، عملیاتی و مدیریتی، بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین برای افزایش سرعت، دقت و اثربخشی خدمات امدادرسانی تأکید کرد.

وی با تأکید بر مسئولیت خدمت به مردم گفت: ما خادمان این کشور هستیم و باید همه توان و ظرفیت خود را برای کمک به هم‌وطنان و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم به کار گیریم.

در ادامه، دکتر تجریشی و جمعی از استادان دانشگاه صنعتی شریف به معرفی بخشی از توانمندی‌های علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه پرداختند. توسعه راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سامانه‌های پایش و مدیریت بحران، فناوری‌های حوزه مهندسی زیستی، تجهیزات و سامانه‌های هوشمند امدادی، همچنین ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در دانشگاه از جمله محور‌های مطرح شده در این نشست بود.

حاضران جلسه بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های مشترک برای شناسایی نیاز‌های اولویت‌دار جمعیت هلال احمر و تعریف پروژه‌های مشترک پژوهشی و فناورانه تأکید کردند و استفاده از ظرفیت استادان، پژوهشگران، دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه صنعتی شریف را گامی مؤثر در ارتقای توان امدادی و خدمات بشردوستانه کشور دانستند.

در پایان این نشست، طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به نیاز‌های جمعیت هلال احمر تأکید کردند. همچنین مقرر شد کارگروه و کمیته‌ای تخصصی با مدیریت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و با مشارکت نمایندگان دو مجموعه تشکیل شود تا ضمن بررسی دقیق‌تر زمینه‌های همکاری، اولویت‌ها و محور‌های مشترک را شناسایی کرده و پروژه‌ها و اقدامات مشخصی برای آغاز همکاری‌های مشترک تعریف و پیگیری شود.

در حاشیه این نشست، رئیس جمعیت هلال احمر و هیئت همراه از برخی آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند و از نزدیک در جریان بخشی از توانمندی‌ها، دستاورد‌های علمی و ظرفیت‌های فناورانه این دانشگاه قرار گرفتند.