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استاندار مازندران توسعه متوازن روستاها را راهبرد قطعی دولت دانست و از اجرای ۲۱۴ کیلومتر آسفالت روستایی و رشد ۶۳ درصدی طرح هادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید سرزده از ادارهکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، میزان پیشرفت طرحهای عمرانی، نحوه خدماترسانی به مردم و وضعیت اجرای پروژههای مسکن روستایی قرار گرفت.
یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن شهر و روستا گفت: بنیاد مسکن نقش ویژهای در توسعه روستاها دارد و هر چه روستاها توسعه پیدا کنند، میزان مهاجرت به شهرها کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای روستایی افزود: طی سالهای اخیر ۲۱۴ کیلومتر آسفالت روستایی در سطح استان اجرا شده و ۸۵۰ روستا نیز تحت پوشش اجرای طرح هادی قرار گرفتهاند که این موضوع موجب ارتقای شاخص بهرهمندی از ۴۲ درصد به ۶۳ درصد در دو تا سه سال گذشته شده است.
استاندار مازندران به وضعیت تأمین اعتبارات اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین قیر و اعتبارات ملی، ۲۳ هزار تن قیر به ارزش ۳۱۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته که نقش مهمی در پیشبرد پروژههای عمرانی روستایی داشته است.
یونسی رستمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن محرومین تصریح کرد: در این بخش، زمین ۶۲ واحدی در منطقه تیرکلا تحویل شده و در حال ساخت است و برنامهریزی لازم برای ساخت بیش از ۲۵۰۰ واحد مسکن محرومین تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن ملی نیز لازم است پروژهها نشاندار و با جدیت بیشتری پیگیری شوند تا روند اجرا تسریع شود.
استاندار مازندران با تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای اساسی و حرکت بر مدار نگاه عملیاتی و اجرایی در مدیریت پروژههای عمرانی، گفت: رویکرد استان در پیشبرد طرحها کاملاً دور از هرگونه نگاه سیاسی و مبتنی بر کار کارشناسی و نتیجهمحور است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تکمیل پروژههای نیمهتمام افزود: از مجموع ۲۷۰۰ پروژه نیمهتمام در سطح استان، تاکنون بیش از ۲۲۰۰ پروژه با پیگیری مستمر و تلاش دستگاههای اجرایی به سرانجام رسیده است.
استاندار مازندران با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ همت سرمایه برای اجرای پروژههای متعدد عمرانی به استان وارد شده است، این حجم از سرمایهگذاری را زمینهساز تحول زیرساختی و تسریع در روند توسعه استان دانست و بر استمرار این روند تا تکمیل کامل پروژههای اولویتدار تأکید کرد.
در این بازدید، گزارشی از عملکرد، پروژههای در دست اجرا و برنامههای آتی ادارهکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران به استاندار ارائه شد و وی دستورات لازم را برای رفع برخی موانع اجرایی و تسریع در روند برخی طرحها صادر کرد.
استاندار مازندران در پایان بر استمرار نظارتهای میدانی و بازدیدهای سرزده از دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و آن را یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای کارآمدی و شفافیت عملکرد ادارات عنوان نمود.