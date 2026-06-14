ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آستانه اشرفیه، ۱۴۵ دستگاه انواع لوازم خانگی احتکار شده را در انباری در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آستانه اشرفیه در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار انواع لوازم خانگی در داخل انباری در این شهرستان، پس از هماهنگی قضائی، به همراه ماموران صمت آستانه اشرفیه به محل مورد نظر اعزام شدند.

۱۴۵ دستگاه انواع لوازم خانگی احتکار شده به ارزش ۷ میلیارد تومان در بازرسی از این انبار که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود در بازرسی از این انبار، کشف و ضبط شد.

متهم ۴۱ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.