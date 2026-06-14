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رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بهره برداری۴۹ طرح کشاورزی و اجرای ۶۰ مزرعه الگویی زراعی و باغی هفته جهاد کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر ضرورت افزایش تولید، تقویت امنیت غذایی و خدمترسانی بیشتر به کشاورزان تأکید کرد و گفت:امنیت غذایی خط مقدم دفاع از ملت و خدمت به کشاورزان و تولیدکنندگان، جهاد در راه تأمین امنیت غذایی کشور است.
حجتالاسلام والمسلمین ربانی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه جهادی در مجموعههای اجرایی و تولیدی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همافزایی و نگاه جهادی در حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی هستیم.
نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم با اشاره به اجرای ۶۰ مزرعه الگویی زراعی و باغی در استان گفت: ۴۹ طرح کشاورزی با اعتباری بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۶۷ نفر ،هفته جهاد کشاورزی در استان به بهرهبرداری میرسد.