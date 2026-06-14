

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دهستان سیلاب کلوار از توابع شهرستان مارگون در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

شهرستان مارگون کشاورزی و دامداری است و به گفته اهالی این منطقه، زندگی پر زحمت اما با نشاط و لذت بخشی دارند.

این منطقه ناشناخته با داشتن هوایی بی نظیر مقصدی برای گردشگرانی است که در جستجوی هوای پاک، طبیعت بکر و نشستن با مردمی سخت کوش و عشایر نشین هستند.

شهرستان مارگون به واسطه ویژگی های چشمگیری همچون نزدیکی در مسیر جاده ملی پاتاوه – دهدشت و همچنین مسیر یاسوج به اصفهان ، همسایگی با استان چهار محال و بختیاری ، داشتن شرایط مساعد آب و هوایی و ظرفیت های ویژه گردشگری و منحصر بفرد در حوزه کشاورزی دارد.

طبیعت بکر و عشایری و آب و هوای مطبوع، کوه سه چاه قارون را به یکی از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری در منطقه سیلاب کلوار تبدیل کرده است، ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری طبیعی استان ایفا کند.

شهرستان مارگون با جمعیتی حدود ۲۱ هزار نفر در فاصله ای حدود ۶۰ کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.



شغل مردم سه چاه قارون