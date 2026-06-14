به گفته کارشناس محیط زیست در یک هفته گذشته شاخص کیفیت هوای شهر یاسوج زیر ۱۰۰ و در طبقه قابل قبول و سالم بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون محیط زیست استان گفت: آلودگی هوا شامل ورود یک یا چند آلاینده به هوای آزاد بوده به میزانی که سلامتی انسانها و یا سایر موجودات را به خطر انداخته و یا بر ابنیه و ساختمانها اثرات منفی بگذارد. جهانشاهی با بیان اینکه برای اندازه گیری میزان آلودگی هوا از شاخص کیفیت هوا (AQI) استفاده میشود افزود: این شاخص بر گرفته از میزان میانگین ۲۴ ساعته ۵ آلاینده اصلی هوا شامل ذرات گرد و غبار pm۱۰ یا pm۲.۵' گازهای منو اکسید کربن Co، دی اکسید گوگرد SO۲. اکسیدهای نیتروژن Nox؛ و ازون O۳ است. وی ادامه داد: این ۵ آلاینده در ۲۴ ساعت گذشته اندازه گیری و میانگیری شده و در بین بالاترین عدد در بین آنها به عنوان شاخص کیفیت هوای روزانه اعلام می شود. معاون محیط زیست استان گفت: در یک هفته گذشته شاخص کیفیت هوای شهر یاسوج زیر ۱۰۰ و در طبقه قابل قبول و سالم بوده است. جهانشاهی اضافه کرد: میزان آلودگی هوا را بر اساس شاخص کیفیت طبقه بندی کرده و هرطبقه نشان دهنده سطحی از آلودگی است و به این شرح است: از ۰ تا ۵۰ کیفیت هوا سالم و پاک از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول و سالم از ۱۰۱ تا ۱۵۰ الوده برای افراد حساس از ۱۵۱ تا ۲۰۰ آلوده برای عموم از ۲۰۱ تا ۳۰۰ خیلی آلوده از ۳۰۱ با بالا بسیار آلوده و خطر ناک وی افزود: شهر یاسوج که به عنوان پایتخت طبیعت از ان یاد میشود به عنوان یکی از شهرهای سالم و پاک مطرح بوده و اگر آلودگی داشته باشد آلودگی آن ناشی از ورود گرد و غبار از ناحیه استان خوزستان وارد کهگیلویه و بویراحمد و یاسوج است و آلودگی گازی به دلیل عدم صنعتی بودن و ترافیک روان و کم در این شهر رخ نمیدهد. جهانشاهی تاکید کرد: در روزهای گرم سال گاهی به دلیل شدت گرما میزان ازون بالا میرود که اکثرا در ساعات میانی روز بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ رخ میدهد و لازم است افراد به دلیل اثرات زیان بار گرما و پرتوهای خورشیدی و اثرات ازون بر روی پوست و چشمها از این هوا کمتر استفاده کنند.