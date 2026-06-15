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مشترکان پرمصرف بهصورت مستمر و هوشمند در رصد بازرسان شرکت برق استان اصفهان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق گفت: مشترکان پرمصرف بهصورت مستمر و هوشمند رصد میشوند و در صورت بیتوجهی به اطلاعیه ها و اخطارها و ادامه مصرف خارج از الگو، مشمول اعمال محدودیت برق خواهند شد.
وی افزود: هدف از این اقدام، حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان است و اجازه داده نخواهد شد مصرف بیرویه عدهای محدود، حقوق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد.
مرادی از شهروندان خواست با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف از جمله رعایت دمای ۲۵ درجه در محیط منزل و محل کار، بهویژه در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی همراهی کنند. وی تأکید کرد: همکاری مردم در کاهش مصرف، مهمترین راهکار عبور موفق از پیک تابستان و جلوگیری از اعمال محدودیتهاست.