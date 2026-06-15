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کارشناسان بهرهبرداری برق استان اصفهان طرحی ابتکاری برای مقابله با سرقت تجهیزات شبکه توزیع اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام پایگاه اطلاعرسانی شرکت توزیع برق استان اصفهان، کارشناسان بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با اجرای طرحی ابتکاری و کمهزینه، موفق به بازطراحی تابلوهای توزیع برق با هدف جلوگیری از سرقت شمشهای مسی داخل این تجهیزات شدند.
در این طرح، شمشهای مسی مورد استفاده در تابلوهای توزیع که همواره یکی از اهداف سارقان به شمار میرفتند، با کابلهای استاندارد آلومینیومی جایگزین شدهاند. این اقدام علاوه بر حفظ استانداردهای فنی و بهرهبرداری شبکه، جذابیت اقتصادی سرقت تجهیزات داخل تابلوها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
بر اساس اعلام کارشناسان، سرقت تجهیزات مسی علاوه بر تحمیل خسارتهای مالی به صنعت برق، موجب بروز خاموشیهای ناخواسته و اختلال در ارائه خدمات به مشترکان میشود. از این رو، استفاده از راهکارهای نوآورانه برای کاهش آسیبپذیری شبکه در برابر سرقت، از اولویتهای مهم حوزه بهرهبرداری به شمار میرود.
این ابتکار که به همت متخصصان بهرهبرداری برق استان اصفهان طراحی و اجرا شده است، علاوه بر کاهش هزینههای ناشی از سرقت و تعمیرات، میتواند به عنوان الگویی مؤثر برای سایر شرکتهای توزیع برق کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناسان صنعت برق معتقدند بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و خلاقیت نیروهای متخصص داخلی، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، کاهش هزینههای بهرهبرداری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان خواهد داشت.